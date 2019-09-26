Округлившиеся бедра и неплоский живот: за что сегодня травят герцогиню Меган

Лишний вес герцогини буквально стал "гвоздем программы" для хейтеров.

Желающие потроллить и потравить по любому поводу не оставляют в покое герцогиню Сассекскую Меган. Вот уже пятый месяц ее увлеченно критикуют за полноту, появившуюся после рождения малыша Арчи.

Читайте такжеПервый тур с младенцем: принц Гарри с женой и 5-месячным сыном поехали в Африку (фото, видео)Как пишет super.ru, сначала Меган травили за цвет кожи, после переключились на ее фальшивый смех, который «точно скрывает темные мыслишки», и нарушения протокола выходами с черным лаком и оголенными плечами.

Позже хейтеры принялись обсуждать ее беременность и все, что с ней связано. Звучали комментарии по типу: «это накладной живот» или «она не заботится о ребенке, нельзя носить такие шпильки на восьмом месяце».

Теперь же Меган усиленно троллят за округлившиеся бедра и уже не такую тонкую талию, как прежде. Лишний вес герцогини буквально стал «гвоздем программы».

«Главная ошибка герцогини в том, что она живой человек, хотя школьным авторитетам с самого начала было ясно сказано: Меган – актриса, а значит, травить ее нужно в два раза сильнее, потому что за годы в шоу-бизнесе выработался иммунитет. Так они и поступили, когда она посмела набрать вес после родов», – пишет издание.

Как ранее писал УНИАН, герцогиня Сассекская в рамках королевского тура засветила нижнее белье.