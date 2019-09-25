В сети появилось фото убийцы Михаила Круга

В возрасте 28-29 лет убийца Дмитрий Веселов примкнул к ОПГ «Тверские волки».

В сети появился снимок члена ОПГ «Тверские волки» Дмитрия Веселова по кличке Весел, который убил шансонье Михаила Круга в его собственном доме в Твери, в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года.

Соответствующую фотографию опубликовал портал Tverigrad.ru.

Читайте такжеНайден пистолет, из которого убили Михаила Круга (видео)

По данным издания, до того, как начать свой криминальный путь, Веселов вел обычную жизнь. Он окончил среднюю школу, поступил в военно-воздушное училище в Кургане, перевелся в Челябинское военно-воздушное училище штурманом, служил прапорщиком на аэродроме Мигалово в Твери, а затем уволился по сокращению.

В возрасте 28-29 лет Веселов примкнул к ОПГ «Тверские волки». Он контролировал работу проституток на участке трассы Москва - Санкт-Петербург, проходящем в Тверской области. Веселов также дружил с другим членом ОПГ, Александром Агеевым (Стрелок).

Напомним, Михаила Круга убили в его собственном доме в Твери в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года, смертельно ранив артиста. 6 августа 2019 года отбывающий пожизненное наказание киллер банды "Тверские волки" Александр Агеев принял участие в следственном эксперименте в доме Михаила Круга и признался в убийстве артиста.

Справка: Михаил Круг - русский поэт и бард. Автор и исполнитель песен в жанре русский шансон, один из самых популярных представителей жанра. Поклонники называли его «королём русского шансона». Автор и исполнитель песни «Владимирский централ», ставшей одним из самых известных образцов русского шансона.