Настя Каменских на отдыхе засветила аппетитную попу в стрингах (фото)

Каменских стоит спиной к камере и демонстрирует ягодицы в очень откровенном купальнике.

Украинская певица Настя Каменских долго не баловала своих подписчиков пикантными фотографиями.

Но на днях певица отправилась на отдых и разместила в Instagram снимок, на котором позирует на балконе в черном купальнике.

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Каменских стоит спиной к камере и демонстрирует ягодицы в очень откровенном купальнике.

Как сообщила исполнительница, она с мужем, продюсером Потапом, уехала в короткий отпуск. Куда именно отправилась знаменитая чета - тайна, но, судя по заднему фону, влюбленные сейчас находятся в теплых краях.

"Это наш с Потапом побег. Лишь на четыре дня. Много любви и солнца", - подписала фотографию Настя.