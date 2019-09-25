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Настя Каменских на отдыхе засветила аппетитную попу в стрингах (фото)

13:00, 25 сентября 2019
Звезды
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Instagram Настя Каменских

Но на днях певица отправилась на отдых и разместила в Instagram снимок, на котором позирует на балконе в черном купальнике.

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Каменских стоит спиной к камере и демонстрирует ягодицы в очень откровенном купальнике. 

Как сообщила исполнительница, она с мужем, продюсером Потапом, уехала в короткий отпуск. Куда именно отправилась знаменитая чета - тайна, но, судя по заднему фону, влюбленные сейчас находятся в теплых краях.

"Это наш с Потапом побег. Лишь на четыре дня. Много любви и солнца", - подписала фотографию Настя.  

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Теги: #певица#Настя Каменских