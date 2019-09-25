Настя Каменских на отдыхе засветила аппетитную попу в стрингах (фото)
13:00, 25 сентября 2019Звезды
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Каменских стоит спиной к камере и демонстрирует ягодицы в очень откровенном купальнике.
Instagram Настя Каменских
Украинская певица Настя Каменских долго не баловала своих подписчиков пикантными фотографиями.
Но на днях певица отправилась на отдых и разместила в Instagram снимок, на котором позирует на балконе в черном купальнике.
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Каменских стоит спиной к камере и демонстрирует ягодицы в очень откровенном купальнике.
Как сообщила исполнительница, она с мужем, продюсером Потапом, уехала в короткий отпуск. Куда именно отправилась знаменитая чета - тайна, но, судя по заднему фону, влюбленные сейчас находятся в теплых краях.
"Это наш с Потапом побег. Лишь на четыре дня. Много любви и солнца", - подписала фотографию Настя.
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