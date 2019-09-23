Опухоль Анастасии Заворотнюк неоперабельна: появились новые данные о состоянии актрисы

Отныне её состояние будут поддерживать исключительно медикаментами.

Опухоль Анастасии Заворотнюк неоперабельна. К такому выводу пришли врачи после трёхнедельного наблюдения актрисы.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отныне её состояние будут поддерживать исключительно медикаментами. Сейчас Заворотнюк в стабильно тяжёлом состоянии и проходит лечение в отделении терапии частной московской клиники.

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Рядом с ней постоянно находится директор, её периодически навещают самые близкие - дочь и мама. Супруг актрисы Пётр Чернышев был рядом с ней до самого последнего времени. Но был вынужден временно вернуться к работе.

Как сообщали СМИ, у 48-летней звезды сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали рак мозга последней стадии, однако эту информацию пока не подтверждают и не опровергают родственники и представители Заворотнюк.

Актриса находилась в искусственной коме, у нее начали отказывать внутренние органы, развился сепсис, парализовало часть тела.