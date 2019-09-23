Экс-"виагра" вышла на сцену в откровенном наряде и "засветила" прелести (фото)

Для выступления исполнительница выбрала весьма откровенный наряд.

Опальная украинская певица Анна Седокова, уже долгое время выступающая в России, поделилась в сети новыми кадрами с выступления.

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Фото и видео размещены на ее странице в Instagram в stories. Как можно увидеть на них, артистка надела весьма откровенный и провокационный наряд.

Так, Седокова облачилась в полупрозрачный леопардовый комбинезон, сквозь который можно было легко рассмотреть ее ягодицы и пышную сочную грудь.

Ранее Анна Седокова позировала для свежего номера Playboy без белья и в латексе.