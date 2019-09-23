Экс-"виагра" вышла на сцену в откровенном наряде и "засветила" прелести (фото)
10:15, 23 сентября 2019Звезды
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Для выступления исполнительница выбрала весьма откровенный наряд.
Седокова соблазняет фанов, щеголяя на сцене сексуальными нарядами / instagram.com/stories/annasedokova
Опальная украинская певица Анна Седокова, уже долгое время выступающая в России, поделилась в сети новыми кадрами с выступления.
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Фото и видео размещены на ее странице в Instagram в stories. Как можно увидеть на них, артистка надела весьма откровенный и провокационный наряд.
Так, Седокова облачилась в полупрозрачный леопардовый комбинезон, сквозь который можно было легко рассмотреть ее ягодицы и пышную сочную грудь.
instagram.com/stories/annasedokova
Ранее Анна Седокова позировала для свежего номера Playboy без белья и в латексе.
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