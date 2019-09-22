MARUV взорвала сеть откровенными фото в латексном костюме и пеньюаре (фото)
Unplugged for @mtvrussia done ✅ Thanks to all my team 🙌 @alexanderkorsun @cehatop_tkn @inkamusic @ukropnekrupa @boyko_olya @kate_nhuen @di_make @_tot_svet @yana_chaplygina @xseniyapopova @armen_kostandyan @artemkanifo @polsolonar @antonborzenko @kola__official @sergeigrizlov
Популярная современная исполнительница MARUV предстала в необычном образе и в очередной раз показала поклонникам свою фигуру.
Фотографии новой фотосессии певица опубликовала в Instagram.
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На фото MARUV одета в черный латексный костюм и провокационный красный пеньюар. На голове у исполнительницы – черная латексная шляпка, изгибы которой напоминают форму заячьих ушей.
Сама же певица перекрасила волосы в серебряный цвет.
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