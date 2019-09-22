MARUV взорвала сеть откровенными фото в латексном костюме и пеньюаре (фото)

MARUV перекрасила волосы в серебряный цвет.

Популярная современная исполнительница MARUV предстала в необычном образе и в очередной раз показала поклонникам свою фигуру.

Фотографии новой фотосессии певица опубликовала в Instagram.

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На фото MARUV одета в черный латексный костюм и провокационный красный пеньюар. На голове у исполнительницы – черная латексная шляпка, изгибы которой напоминают форму заячьих ушей.

Сама же певица перекрасила волосы в серебряный цвет.

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