MARUV "засветила" ягодицы в пикантных позах (фото)

Звезда показала кадры из-за кулис, демонстрируя свою попу в различных позах и ракурсах.

Самая эпатажная украинская певица MARUV на серии новых снимков показала достоинства своей фигуры в сценическом образе для шоу "Танцы со звездами".

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Артистка опубликовала в Instagram очень горячую фотосессию в черно-красных тонах и завела сеть, ведь показала свою сочную "пятую точку". MARUV надела красное боди и колготки в сеточку, которые и обнажили ее ягодицы.

Звезда показала кадры из-за кулис, демонстрируя свою попу в различных позах и ракурсах.

Как сообщалось, после голосования жюри и по результатам зрительского голосования проект "Танцы со звездами" покинули Серега и Аделина, которые исполнили пасадобль под песню "Ой, не ходи, Грицю".