"Обнаружили после родов": друзья Заворотнюк рассказали подробности о болезни актрисы

Друзья Заворотнюк рассказали, что с актрисой работают "лучшие нейрохирурги России", и сейчас появилась надежда на выздоровление.

Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк развивалась стремительно.

Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на друзей артистки.

Отмечается, что за год до беременности Заворотнюк готовилась к гормональной терапии и проходила "серьезное обследование", включавшее МРТ головного мозга. При этом на тот момент медики не обнаружили никаких признаков онкологии.

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"Болезнь была выявлена только после родов", - рассказал один из источников издания.

Также друзья Заворотнюк рассказали, что с актрисой работают "лучшие нейрохирурги России", и сейчас появилась надежда на выздоровление.

"Они осторожны впрогнозах, но Насте действительно стало чуть лучше", - отметили они.

Как сообщали СМИ, у 48-летней звезды сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали рак мозга последней стадии, однако эту информацию пока не подтверждают и не опровергают родственники и представители Заворотнюк.

Актриса находилась в искусственной коме, у нее начали отказывать внутренние органы, развился сепсис, парализовало часть тела.