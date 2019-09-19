Анастасии Заворотнюк проводят курсы лучевой терапии, а при смерти она не была: в росСМИ появились новые данные о состоянии актрисы

Также сообщается, что лечение актриса проходит по страховому полису.

Актриса Анастасия Заворотнюк проходит курсы лучевой терапии, а при смерти она никогда не была.

Как сообщает Телеграм-канал Baza, на самом деле актриса не выходила из комы, потому что и не впадала в нее. Канал подтверждает, что Заворотнюк тяжело больна. Сообщает также, что актриса проходит курс лучевой терапии. Организм тяжело переносит процедуры, но в целом справляется.

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Также сообщается, что лечение актриса проходит по страховому полису. Поэтому семья и не нуждается в дополнительных средствах на лечение.

Как сообщали СМИ, у 48-летней звезды сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали рак мозга последней стадии, однако эту информацию пока не подтверждают и не опровергают родственники и представители Заворотнюк.

Актриса находилась в искусственной коме, у нее начали отказывать внутренние органы, развился сепсис, парализовало часть тела.