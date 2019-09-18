Родственники "прекрасной няни" Заворотнюк отказались от помощи
14:33, 18 сентября 2019Звезды
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Предложения о помощи артистке поступали, но ее представители не хотят ее принимать.
СМИ сообщали о раке у Заворотнюк / Скриншот
Родственники больной на рак актрисы Анастасии Заворотнюк отказались от любой помощи, в том числе финансовой.
Об этом рассказал продюсер Андрей Загорский, передают Dni.ru.
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По словам Загорского, предложения о помощи артистке поступали из Москвы и регионов, а также от организаторов концертов.
"Ее представители отказываются от помощи друзей и коллег. Говорят, что сами полностью в состоянии справиться с ситуацией", — отметил он.
18 сентября стало известно, что Заворотнюк взяли под охрану после того, как на территорию клиники, в которой она находится, несколько раз пытались проникнуть папарацци.
Напомним, врачи диагностировали у Заворотнюк рак мозга, позже сообщалось, что у актрисы начались тяжелые осложнения.
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