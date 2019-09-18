СМИ узнали новые подробности состояния Заворотнюк

Актриса находится в тяжелом состоянии.

СМИ узнали некоторые новые подробности о состоянии актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностировали рак мозга последней стадии.

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Как сообщает Telegram-канал Baza, врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

"Анастасия находится в сознании и дышит самостоятельно, несмотря на сообщения СМИ об ее критическом состоянии", - утверждает СМИ.

Как сообщали СМИ, у 48-летней звезды сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали рак мозга последней стадии, однако эту информацию пока не подтверждают и не опровергают родственники и представители Заворотнюк.