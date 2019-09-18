Стало известно, когда у "прекрасной няни" Заворотнюк диагностировали рак

Друзья актрисы рассказали о недуге «прекрасной няни».

Актриса, звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк, у которой, по сообщениям СМИ, четвертая стадия рака мозга, узнала о своем диагнозе еще зимой.

Об этом изданию "КП" рассказал друг актрисы. "После родов у Насти появились сильные головные боли. Уже зимой врачи диагностировали у Насти рак мозга. Но она продолжала сниматься, не отказывалась от работы. Вот-вот должны выйти на экраны два ее новых фильма", — отметил он.

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Позже, весной, в поездке по Польше Заворотнюк стало плохо - ее госпитализировали в местную больницу.

"Весной в поездке по Польше Насте стало плохо, она практически потеряла сознание. Ее экстренно госпитализировали в местную больницу, где какое-то время наблюдали. Потом вернулась в Москву, но недомогание не проходило, болезнь слишком быстро развивалась", — рассказал друг "прекрасной няни".

Как сообщали СМИ, у 48-летней звезды сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали рак мозга последней стадии, однако эту информацию пока не подтверждают и не опровергают родственники и представители Заворотнюк.

По последним данным, актриса находится в искусственной коме, у нее начали отказывать внутренние органы, развился сепсис, парализовало часть тела.