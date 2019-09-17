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Вера Брежнева оголила грудь (фото)

11:02, 17 сентября 2019
Звезды
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Брежнева заметно похудела / instagram.com/ververa

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На опубликованном в Instagram снимке певица предстала в нежном образе, с нюдовым макияжем, добавив "изюминку" - лаконичные украшения на ушах и шее.

Многие подписчики расхвалили фото Брежневой, отметив, как она прекрасно выглядит.

В посте поп-звезда предложила своим фанатам не дарить ей на концертах цветы, а приносить развивающие игрушки и книги, которые артистка сможет передать в детские дома.

Ранее Вера Брежнева очаровала стильным кадром, на котором она продемонстрировала точеную фигуру.

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Теги: #фото#Вера Брежнева