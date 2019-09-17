Вера Брежнева оголила грудь (фото)

Фанаты в восторге от нового снимка артистки.

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Вера Брежнева показала фото, на котором позирует в бежевом топе, слегка обнажив грудь.

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На опубликованном в Instagram снимке певица предстала в нежном образе, с нюдовым макияжем, добавив "изюминку" - лаконичные украшения на ушах и шее.

Многие подписчики расхвалили фото Брежневой, отметив, как она прекрасно выглядит.

В посте поп-звезда предложила своим фанатам не дарить ей на концертах цветы, а приносить развивающие игрушки и книги, которые артистка сможет передать в детские дома.

Ранее Вера Брежнева очаровала стильным кадром, на котором она продемонстрировала точеную фигуру.