Вера Брежнева оголила грудь (фото)
11:02, 17 сентября 2019Звезды
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Фанаты в восторге от нового снимка артистки.
Брежнева заметно похудела / instagram.com/ververa
Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Вера Брежнева показала фото, на котором позирует в бежевом топе, слегка обнажив грудь.
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На опубликованном в Instagram снимке певица предстала в нежном образе, с нюдовым макияжем, добавив "изюминку" - лаконичные украшения на ушах и шее.
Многие подписчики расхвалили фото Брежневой, отметив, как она прекрасно выглядит.
В посте поп-звезда предложила своим фанатам не дарить ей на концертах цветы, а приносить развивающие игрушки и книги, которые артистка сможет передать в детские дома.
Ранее Вера Брежнева очаровала стильным кадром, на котором она продемонстрировала точеную фигуру.
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