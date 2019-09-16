Актер из сериала "Моя прекрасная няня" высказался о болезни Заворотнюк

Артист рассказал, что у него с Заворотнюк были приятельские отношения.

Российский актер Борис Смолкин, сыгравший дворецкого Константина в сериале "Моя прекрасная няня", прокомментировал состояние актрисы Анастасии Заворотнюк.

71-летний артист рассказал, что давно не встречался с ней и знает о ней только то, что прочел в прессе, но эта информация для него как гром среди ясного неба, передает Teleprogramma.pro.

Читайте такжеНа странице Заворотнюк в Instagram заставили фанатов "замолчать"

"Это какой-то ужас, я даже не понимаю, как такое может быть вообще… Вроде бы всем миром ищут какое-то лекарство от этого, но пока ничего…", - поделился эмоциями расстроенный Смолкин.

Артист рассказал, что у него с Анастасией были приятельские отношения, и она никогда не упоминала о возможных проблемах со здоровьем. Съемки в "Моей прекрасной няне" были очень сложными для актрисы, она сильно уставала и занималась воспитанием детей, но ее организм выдерживал эти нагрузки.

Ранее СМИ сообщили, что у Анастасии Заворотнюк диагностирован рак мозга - четвертая степень. Сейчас якобы она находится в реанимации одной из клиник Москвы в крайне тяжелом состоянии.

16 сентября появилась информация, что у Анастасии Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония.