Судья "Танцев со звездами" вышла замуж (фото)

Для праздничной церемонии актриса выбрала платье бежевого цвета с кортсетним лифом и полупрозрачной юбкой.

Прима балерина Национальной оперы Украины и судья шоу "Танцы со звездами" Екатерина Кухар сейчас обменялась с ним брачными обетами.

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О том, что артистка вышла замуж за танцора Алесандра Стоянова, с которым уже 10 лет жила в гражданском браке, она сообщила опубликовав коротенькие видео в своих Instagram-Stories.

По видео видно, что для праздничной церемонии актриса выбрала платье бежевого цвета с кортсетним лифом и полупрозрачной юбкой.

Александр в свою очередь появился в одной цветовой гамме с любимой отдав предпочтение смокингу бежевого цвета.