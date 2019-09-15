Судья "Танцев со звездами" вышла замуж (фото)
Суддя шоу @ekaterinakukhar_official та @stoianov_aleksandr офіційно одружилися 💍 Привітай пару в коментарях і гортай галерею, щоб побачити зворушливе відео 💕 А вже о 21:00 в ефірі #танціззірками на тебе чекають обітниці наречених, перший весільний танець і ще багато цікавого. Не пропусти!
Прима балерина Национальной оперы Украины и судья шоу "Танцы со звездами" Екатерина Кухар сейчас обменялась с ним брачными обетами.
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О том, что артистка вышла замуж за танцора Алесандра Стоянова, с которым уже 10 лет жила в гражданском браке, она сообщила опубликовав коротенькие видео в своих Instagram-Stories.
По видео видно, что для праздничной церемонии актриса выбрала платье бежевого цвета с кортсетним лифом и полупрозрачной юбкой.
Александр в свою очередь появился в одной цветовой гамме с любимой отдав предпочтение смокингу бежевого цвета.