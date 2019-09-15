Муж и мать Анастасии Заворотнюк срочно приехали к ней в больницу

По данным продюсера Андрея Разина, сейчас к Заворотнюк никого не пускают, а медики опасаются делать какие-либо прогнозы.

Муж актрисы, звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев и ее мать Валентина срочно прибыли в больницу, где ее лечат, предположительно, от рака головного мозга.

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Об этом сообщает "Пятый канал". Отмечается, что родные приехали к артистке вечером в субботу, 14 сентября. Они были очень взволнованы.

По данным продюсера Андрея Разина, сейчас к Заворотнюк никого не пускают, а медики опасаются делать какие-либо прогнозы.

13 сентября появилась информация, что Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. У нее якобы диагностировали рак мозга последней стадии.

Ранее издание «Тайны звезд» сообщило, что после рождения третьего ребенка у 48-летней Анастасии Заворотнюк выявлено серьезное заболевание - рак головного мозга.