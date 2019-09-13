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MONATIK возвращается на "Танцы со звездами"

18:19, 13 сентября 2019
Звезды
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MONATIK вернется на проект / фото УНИАН

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Несмотря на изменения в судейской панели этого года, продюсеры самого популярного развлекательного шоу страны давно интриговали, что любимец телезрителей и "адвокат" всех звезд " снова появится в эфире "Танцев со звездами", однако до последнего не раскрывали интригу, в каком именно амплуа.

Сегодня стало известно, что MONATIK будет 4-м приглашенным судьей в ближайшем эфире. 

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Теги: #Monatik новый клип#танцы со звездами