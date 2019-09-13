MONATIK возвращается на "Танцы со звездами"

MONATIK будет 4-м приглашенным судьей в ближайшем эфире.

Уже в это воскресенье, 15 сентября, судья первых двух обновленных сезонов "Танцы со звездами" MONATIK вернется на проект.

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Несмотря на изменения в судейской панели этого года, продюсеры самого популярного развлекательного шоу страны давно интриговали, что любимец телезрителей и "адвокат" всех звезд " снова появится в эфире "Танцев со звездами", однако до последнего не раскрывали интригу, в каком именно амплуа.

Сегодня стало известно, что MONATIK будет 4-м приглашенным судьей в ближайшем эфире.