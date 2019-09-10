Невероятная нежность: жена принца Уильяма осуществила новый светский выход (фоторепортаж)

Сегодня герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон в нежном цветочном платье приехала в сад.

Жена принца Уильяма - Кэтрин - посетила сады Уизли, где состоялось открытие нового сада, над которым работала герцогиня в рамках фестиваля "Назад к природе". Сообщается, что на мероприятие также были приглашены представители разных благотворительных организаций.

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Для очередного выхода в свет герцогиня Кэтрин выбрала небесно-голубого цвета платье с цветочным принтом от бренда Emilia Wickstead. Наряд великолепно сидел на стройной фигуре герцогини, а дополнила она его светло-бежевой обувью на платформе, красивой объемной укладкой и легким макияжем на лице.

Ранее, герцогиня уже представляла свои работы на выставках в Челси и Хэмптон-Корте. В интервью журналистам Кэтрин обмолвилась, что надеется на положительное влияние подобных проектов на развитие детей. В частности ее дети – принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи часто присутствовали вместе с ней в саду, когда герцогиня работала над проектом.

Напомним, на прошлой неделе мы видели герцогиню Кэтрин вместе с принцем Уильямом и детьми в школе Thomas's Battersea, где начала обучение дочь Кембриджей – принцесса Шарлотта. Тогда для выхода в свет герцогиня выбрала красивом платье с цветочным принтом сиреневого цвета от Michael Kors с тонким поясом на талии и туфлях-лодочках на каблуках. У герцогини сделана объемная укладка, а на лице был легкий макияж в теплых оттенках.