Вера Брежнева надела секси-боди и показала свои прелести (фото)

Артистка подчеркнула нарядом шикарную фигуру.

Популярная украинская певица, бывшая участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева очаровала сеть новым фото.

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На своей странице в Instagram в stories артистка опубликовала снимок в черном сексуальном боди. Брежнева предстала в кадре, обнажив подтянутые ноги, руки и пышную грудь.

На фото певица появилась с распущенными непривычно кудрявыми волосами и нежным макияжем.

Ранее Вера Брежнева очаровала поклонников стильными кадрами с фотосессии для российского Vogue.