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Вера Брежнева надела секси-боди и показала свои прелести (фото)

15:32, 07 сентября 2019
Звезды
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Брежнева очаровала поклонников / instagram.com/ververa

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На своей странице в Instagram в stories артистка опубликовала снимок в черном сексуальном боди. Брежнева предстала в кадре, обнажив подтянутые ноги, руки и пышную грудь. 

На фото певица появилась с распущенными непривычно кудрявыми волосами и нежным макияжем.

Ранее Вера Брежнева очаровала поклонников стильными кадрами с фотосессии для российского Vogue.

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Теги: #фото#Вера Брежнева