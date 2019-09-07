Вера Брежнева надела секси-боди и показала свои прелести (фото)
15:32, 07 сентября 2019Звезды
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Артистка подчеркнула нарядом шикарную фигуру.
Брежнева очаровала поклонников / instagram.com/ververa
Популярная украинская певица, бывшая участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева очаровала сеть новым фото.
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На своей странице в Instagram в stories артистка опубликовала снимок в черном сексуальном боди. Брежнева предстала в кадре, обнажив подтянутые ноги, руки и пышную грудь.
На фото певица появилась с распущенными непривычно кудрявыми волосами и нежным макияжем.
Ранее Вера Брежнева очаровала поклонников стильными кадрами с фотосессии для российского Vogue.
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