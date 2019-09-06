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Американская суперзвезда Ники Минаж неожиданно заявила о завершении карьеры

12:53, 06 сентября 2019
Звезды
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Ники Минаж / REUTERS

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36-летняя звезда написала об этом в Twitter.

"Я решила завершить карьеру и создать семью. Знаю, люди, теперь вы счастливы", - заявила Ники.

Больше ничего конкретного не известно. Представители певицы не комментировали заявление.

Как сообщал УНИАН, Лобода выпустила новый яркий трек "В зоне риска".

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Теги: #актриса#певица