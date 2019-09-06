Американская суперзвезда Ники Минаж неожиданно заявила о завершении карьеры
12:53, 06 сентября 2019Звезды
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Певица решила завершить карьеру и создать семью.
Ники Минаж / REUTERS
Американская рэперша и актриса Ники Минаж ошарашила армию своих поклонников неожиданным заявлением: она решила завершить карьеру.
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36-летняя звезда написала об этом в Twitter.
"Я решила завершить карьеру и создать семью. Знаю, люди, теперь вы счастливы", - заявила Ники.
Больше ничего конкретного не известно. Представители певицы не комментировали заявление.
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