"Стопроцентный хит": Лобода выпустила новый яркий трек "В зоне риска" (видео)
09:35, 06 сентября 2019Кино и музыка
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Официальная премьера песни запланирована на сегодня. Трек выйдет на всех цифровых площадках.
Лобода - В зоне риска
Украинская певица Свтелана Лобода выпустила новый трек, который имеет все шансы стать главным хитом осени. Композиция называется "В зоне риска".
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Официальная премьера песни запланирована на сегодня. Трек выйдет на всех цифровых площадках.
"Да мы уже его наизусть знаем, Свет, блин, я так обожаю этот трек. Вот хит. Стопроцентный", - пишут поклонники Светлане в комментариях.
Как сообщал УНИАН, украинские хитмейкеры "Бамбинтон" впервые за долгое время выпустили новый клип.
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