"Стопроцентный хит": Лобода выпустила новый яркий трек "В зоне риска" (видео)

Официальная премьера песни запланирована на сегодня. Трек выйдет на всех цифровых площадках.

Украинская певица Свтелана Лобода выпустила новый трек, который имеет все шансы стать главным хитом осени. Композиция называется "В зоне риска".

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Официальная премьера песни запланирована на сегодня. Трек выйдет на всех цифровых площадках.

"Да мы уже его наизусть знаем, Свет, блин, я так обожаю этот трек. Вот хит. Стопроцентный", - пишут поклонники Светлане в комментариях.

Как сообщал УНИАН, украинские хитмейкеры "Бамбинтон" впервые за долгое время выпустили новый клип.