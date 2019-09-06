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"Женщина-кошка": Брежнева в дырявом топе показала все достоинства своей фигуры (фото)

11:31, 06 сентября 2019
Звезды
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Украинская певица и экс-солистка группы "ВИА Гра" покорила сеть стройной фигурой. 

Свежее фото певица разместила в своей соцсети.

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Брежнева надела узкие обтягивающие брюки, лаковые ботфорты на высокой шпильке и черную кофточку с разрезами. Певица также надела массивное ожерелье золотого цвета. 

Отметим, что певица, судя по всему, похудела и выглядит очень стройной и подтянутой.

"Женщина-кошка", - окрестил Брежневу один из комментаторов.

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Теги: #Вера Брежнева в России#Вера Брежнева