"Женщина-кошка": Брежнева в дырявом топе показала все достоинства своей фигуры (фото)
Пока я отхожу от потрясающего Санкт-Петербурга и его гостеприимства - Образ номер 2 на #FNO #Vogueдорожезолота @roberto_cavalli 🔥 В жизни оказался таким же эффектным, как и на подиуме. Хотя снова чёрный, но правильные аксессуары и идеальные украшения создают акценты ✨ Какой из этих двух образов вам понравился больше всего ?
Украинская певица и экс-солистка группы "ВИА Гра" покорила сеть стройной фигурой.
Свежее фото певица разместила в своей соцсети.
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Брежнева надела узкие обтягивающие брюки, лаковые ботфорты на высокой шпильке и черную кофточку с разрезами. Певица также надела массивное ожерелье золотого цвета.
Отметим, что певица, судя по всему, похудела и выглядит очень стройной и подтянутой.
"Женщина-кошка", - окрестил Брежневу один из комментаторов.