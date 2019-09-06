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Американская супермодель Эмили Ратаковски прошлась в бикини по улицам Нью-Йорка (фото)

10:26, 06 сентября 2019
Звезды
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Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

Американская топ-модель, актриса и дизайнер Эмили Ратаковски появилась на публике в бикини.

Снимки опубликованы в ее Instagram.

В четверг, 5 сентября, 28-летняя модель вышла на улицы Нью-Йорка в белом купальнике, в черных брюках и тренче нараспашку. Свой образ она дополнила босоножками на высоких каблуках и маленькой оранжевой сумкой.

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Теги: #модель#Эмили Ратаковски