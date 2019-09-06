"Да, это целлюлит": американская певица покорила сеть откровенным признанием (фото)

Фото Деми за 5 часов набрало 5 миллионов лайков и почти 200 тысяч комментариев.

Популярная американская певица и актриса Деми Ловато покорила пользователей сети откровенным фото и признанием о том, что устала обрабатывать снимки.

Снимок без ретуши девушка опубликовала в своем Instagram.

Читайте такжеЛобода показала фото в постели

Фото Деми за 5 часов набрало 5 миллионов лайков и почти 200 тысяч комментариев.

«Это мой самый большой страх. Моя фотография в бикини без изменений. И угадайте, что? Это целлюлит!!! Я буквально оооочень устала от стыда за свое тело, редактирую снимки (да, другие фотографии в бикини были отредактированы - и я ненавижу это делать, но это правда). Вот я, не стыдящаяся, не боящаяся и гордая тем, что владею телом, которое так много пережило и будет продолжать удивлять меня, когда, я надеюсь, однажды родит», - признается Ловато.