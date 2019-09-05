На видео попало, как Светлана Лобода танцует тверк в туалете

В кадре в центре внимания оказалось вовсе не лицо артистки.

Переглянути цей допис в Instagram Клайпеда!!!!!офигенный концерт!!!! Спасибо !!!! 6 сентября я жду тебя в Вильнюсе 🤞❤️ @natellakrapivina 😂мою голову , зачем ты меня провоцируешь? Допис, поширений LOBODA (@lobodaofficial) 4 Вер 2019 р. о 12:14 PDT

Эпатажная украинская певица Светлана Лобода порадовала своих подписчиков соблазнительным видео из туалета.

Читайте такжеВера Брежнева едва вместила грудь в тесный топ (фото)

Ролик, на котором артистка танцует тверк, опубликован на ее странице в Instagram. Так, сначала видно, как "суперзвезда" умывается над раковиной. Затем в центре внимания оказывается попа Лободы, которой она потрясла, имитируя танец тверк.

Судя по всему, видео было снято сразу после концерта певицы в литовском городе Клайпеда.

Ранее Светлана Лобода "засветила" пикантную часть тела в Instagram. На ее фото фанаты заметили сосок.