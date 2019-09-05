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На видео попало, как Светлана Лобода танцует тверк в туалете

13:08, 05 сентября 2019
Звезды
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Допис, поширений LOBODA (@lobodaofficial)

Эпатажная украинская певица Светлана Лобода порадовала своих подписчиков соблазнительным видео из туалета.

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Ролик, на котором артистка танцует тверк, опубликован на ее странице в Instagram. Так, сначала видно, как "суперзвезда" умывается над раковиной. Затем в центре внимания оказывается попа Лободы, которой она потрясла, имитируя танец тверк.

Судя по всему, видео было снято сразу после концерта певицы в литовском городе Клайпеда.

Ранее Светлана Лобода "засветила" пикантную часть тела в Instagram. На ее фото фанаты заметили сосок.

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Теги: #Светлана Лобода