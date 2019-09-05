На видео попало, как Светлана Лобода танцует тверк в туалете
13:08, 05 сентября 2019Звезды
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В кадре в центре внимания оказалось вовсе не лицо артистки.
Клайпеда!!!!!офигенный концерт!!!! Спасибо !!!! 6 сентября я жду тебя в Вильнюсе 🤞❤️ @natellakrapivina 😂мою голову , зачем ты меня провоцируешь?
Эпатажная украинская певица Светлана Лобода порадовала своих подписчиков соблазнительным видео из туалета.
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Ролик, на котором артистка танцует тверк, опубликован на ее странице в Instagram. Так, сначала видно, как "суперзвезда" умывается над раковиной. Затем в центре внимания оказывается попа Лободы, которой она потрясла, имитируя танец тверк.
Судя по всему, видео было снято сразу после концерта певицы в литовском городе Клайпеда.
Ранее Светлана Лобода "засветила" пикантную часть тела в Instagram. На ее фото фанаты заметили сосок.
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