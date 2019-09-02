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Ани Лорак новым фото подогрела слухи о романе с российским артистом

10:40, 02 сентября 2019
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Лорак не раз называла Лазарева просто другом / instagram.com/anilorak

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На опубликованном в Instagram-stories снимке "дива" позирует в окружении сразу нескольких мужчин, среди которых Филипп Киркоров и Лазарев.

В кадре Лорак предстала в непривычно сдержанном образе: голубой рубашке и светлых джинсах. Волосы исполнительницы собраны. 

Напомним, СМИ не один раз приписывали Ани Лорак роман с Сергеем Лазаревым после развода с мужем Муратом. Недавно ее заподозрили в отношениях с продюсером лейбла Black Star Егором Глебом.

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Теги: #фото#Ани Лорак