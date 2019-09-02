Ани Лорак новым фото подогрела слухи о романе с российским артистом
10:40, 02 сентября 2019Звезды
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На снимке также позирует Филипп Киркоров.
Лорак не раз называла Лазарева просто другом / instagram.com/anilorak
Опальная украинская певица Ани Лорак в очередной раз подогрела слухи о романе с российским артистом Сергеем Лазаревым.
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На опубликованном в Instagram-stories снимке "дива" позирует в окружении сразу нескольких мужчин, среди которых Филипп Киркоров и Лазарев.
В кадре Лорак предстала в непривычно сдержанном образе: голубой рубашке и светлых джинсах. Волосы исполнительницы собраны.
Напомним, СМИ не один раз приписывали Ани Лорак роман с Сергеем Лазаревым после развода с мужем Муратом. Недавно ее заподозрили в отношениях с продюсером лейбла Black Star Егором Глебом.
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