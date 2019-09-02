"Как куколка!": самая строгая судья "Танцев со звездами" кардинально сменила имидж (фото)

Екатерина Кухар предстала в ярком розовом платье с новой прической – стильным каре.

Самая строгая судья "Танцев со звездами" Екатерина Кухар кардинально сменила имидж. В новом образе балерина пришла на второй эфир "Танцев".

Фото появилось в Instagram танцовщицы.

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Екатерина Кухар предстала в ярком розовом платье с новой прической – стильным каре. На снимке Кухар появилась вместе с Олегом Винником и Ольгой Сумской.

"Вам спится или не спится?", - игриво подписала она фото.

«Катюша вы сказочная! Мечтаю попасть на ваш балет! Верю, что мечты сбываются», «У Кати, кажется, всегда волосы были длинными. А с короткими вообще, как куколка!», «Вы, как всегда, украшение проекта. Восхищаюсь вашей красотой, острым умом и красноречием. Платье чудесное просто», «С нетерпением жду особенно ваших комментариев. Они бывают колкими, но такими уместными», «Новый имидж? Бомба!» – комментируют поклонники.