Ксения Собчак взорвала Instagram фото "голой" груди

При увеличении снимка оказывается, что Собчак вовсе не голая – у неё под футболкой надет купальник телесного цвета

Российская журналистка и экс-кандидат в президенты Ксения Собчак показала фото, на котором она сидит на палубе корабля, ветер развевает её футболку, и с первого раза может показаться, что на нем видна её оголенная грудь.

Снимок опубликован в ее Instagram.

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«В руках ветер не удержать. P.S. Все увеличили фотку?» - подписала она фото.

Однако при приближении оказывается, что Собчак вовсе не голая – у неё под футболкой надет купальник телесного цвета, который отличается от цвета её кожи более темным оттенком. Подписчики удивились данному обману со стороны звезды и отреагировали на это разнообразными комментариями.

«Аж мир перевернулся. Настолько показалось» - написал один из пользователей. «Я уж думала голая под платьем, даже глаза протерла» - высказалась другая подписчица Собчак. «Ох ты ж фото какое. Даже я, человек не запущенный по началу смутилась. Потом увеличила и меня отпустило», «Собчак, ты чего народ с ума сводишь», писали в комментариях.