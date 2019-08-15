Звезда фильма "Мачете" Дэнни Трехо впервые приедет в Киев

Самый известный "плохой парень" Голливуда станет звездным гостем Comic Con Ukraine 2019.

Американский актер Дэнни Трехо впервые посетит Украину.

Самый известный "плохой парень" Голливуда, который получил славу благодаря амплуа антигероя в фильмах и сериалах "От заката до рассвета", "Отчаянный", "Мачете", "Противостояние", "Дети шпионов", "Инферно", "Хищники", "Секретные материалы" и многих других станет звездным гостем Comic Con Ukraine 2019.

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Также Трехо озвучил Венома в мультфильме "Финеас и Ферб: Миссия Марвел". Вы точно слышали голос актера в анимационных мультфильмах и сериалах "Книга Жизни", "Американский папаша", "Рик и Морти", "Царь горы".

Дэнни даже стал одним из главных персонажей дополнительной карты зомби-режима в компьютерной игре Call of Duty: Black Ops! Кроме этого, он появлялся в играх Def Jam: Fight for NY, Fallout: New Vegas, Grand Theft Auto: Vice City, Guns of Boom и других.

Дэнни Трехо встретится с поклонниками 21 и 22 сентября.