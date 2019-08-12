Влюбленная Ани Лорак "засветилась" на отдыхе в мини-платье (фото)

В последнее время исполнительница выглядит счастливой и, похоже, не скрывает, что снова влюблена.

Опальная украинская певица Ани Лорак порадовала поклонников фото с отдыха. При этом она не уточнила, где именно находится.

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. В комментариях пишут, что поп-звезда находится в испанской Марбелье.

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Ани Лорак обратилась к фанам с вопросом "Как настроение?". В кадре "дива" позирует в черном мини-платье, которое подчеркнуло ее точеную фигуру. Волосы певицы собраны, нежный образ дополняют солнцезащитные очки.

В комментариях восхищаются красотой Лорак, отмечая, что новая влюбленность пошла ей на пользу, ведь артистка буквально расцвела.

Как сообщалось, после развода с бизнесменом Муратом Налчаджиоглу Ани Лорак недолго была одна. Она закрутила роман с продюсером лейбла Black Star Егором Глебом. Звезда до последнего не комментировала отношения с новым бойфрендом, ограничиваясь лишь совместными фото в социальной сети, но на днях решилась на откровение.