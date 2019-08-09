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Бывший муж Ани Лорак улетел на отдых с новой любовницей (фото)

09:25, 09 августа 2019
Звезды
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Cпутницу Мурата зовут Самия Ахметова / instagram.com/muratnalca

Мурат Налчаджиоглу недолго был один после развода с опальной певицей Ани Лорак. Недавно бизнесмена заметили в одном из ночных заведений Киева в обществе жгучей брюнетки. Пара вела себя раскованно и без стеснения демонстрировала на публику нежные чувства друг к другу.

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А вчера стало известно, что оба сейчас наслаждаются отдыхом в Испании.  Мурат делится впечатлениями о поездке в stories Instagram и публикует совместные фото с новой пассией на фоне живописных пейзажей Пальмы-де-Майорки.

"Жизнь становится настоящей и удивительной, когда вы находите человека, который испытывает с вами те же чувства и так же смотрит на будущее", - подписал он один из снимков.

Как удалось выяснить, спутницу Мурата зовут Самия Ахметова. Она живет в Киеве. Ходят слухи, что пара уже год вместе, и именно из-за Самии распался брак Налчаджиоглу с Лорак, передает "СтарХит".

К слову, о неверности Мурата заговорили летом 2018-го, когда увидели его в одном из клубов в обществе модели Яны Беляевой. Тогда девушка утверждала, что между ними ничего нет, но ей мало кто поверил. Сегодня Беляева, которую многие называли разлучницей, обрела личное счастье — у нее есть молодой человек. 

Не осталась в одиночестве после развода и Ани Лорак. Звезда нашла утешение в объятиях продюсера лейбла Black Star Егора Глеба.

Напомним, брак Ани и Мурата просуществовал почти десять лет. Сегодня родители поддерживают дружеское общение ради дочери Софии.

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Теги: #фото#Ани Лорак