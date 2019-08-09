Бывший муж Ани Лорак улетел на отдых с новой любовницей (фото)

Мурат Налчаджиоглу наслаждается отдыхом за границей. Компанию бизнесмену составляет новая избранница. Поговаривают, что пара встречается давно. Правда, пока эта информация не получила официального подтверждения.

Мурат Налчаджиоглу недолго был один после развода с опальной певицей Ани Лорак. Недавно бизнесмена заметили в одном из ночных заведений Киева в обществе жгучей брюнетки. Пара вела себя раскованно и без стеснения демонстрировала на публику нежные чувства друг к другу.

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А вчера стало известно, что оба сейчас наслаждаются отдыхом в Испании. Мурат делится впечатлениями о поездке в stories Instagram и публикует совместные фото с новой пассией на фоне живописных пейзажей Пальмы-де-Майорки.

"Жизнь становится настоящей и удивительной, когда вы находите человека, который испытывает с вами те же чувства и так же смотрит на будущее", - подписал он один из снимков.

Как удалось выяснить, спутницу Мурата зовут Самия Ахметова. Она живет в Киеве. Ходят слухи, что пара уже год вместе, и именно из-за Самии распался брак Налчаджиоглу с Лорак, передает "СтарХит".

К слову, о неверности Мурата заговорили летом 2018-го, когда увидели его в одном из клубов в обществе модели Яны Беляевой. Тогда девушка утверждала, что между ними ничего нет, но ей мало кто поверил. Сегодня Беляева, которую многие называли разлучницей, обрела личное счастье — у нее есть молодой человек.

Не осталась в одиночестве после развода и Ани Лорак. Звезда нашла утешение в объятиях продюсера лейбла Black Star Егора Глеба.

Напомним, брак Ани и Мурата просуществовал почти десять лет. Сегодня родители поддерживают дружеское общение ради дочери Софии.