Тина Кароль появилась в мини-шортах (фото)
15:29, 09 августа 2019Звезды
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Исполнительница поделилась чувственными кадрами из пляжной фотосессии.
Кароль показала пляжные фото / instagram.com/tina_karol
Популярная украинская певица Тина Кароль не прекращает поражать своих поклонников новыми сексуальными снимками, на которых она позирует в нижнем белье.
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Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на котором предстала на пляже в белоснежном трикотажном наряде — мини-шортиках и топе с длинными рукавами.
Волосы исполнительницы распущены и завиты в локоны. В кадре Кароль позирует босиком. На губах — яркий блеск.
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