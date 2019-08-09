Тина Кароль появилась в мини-шортах (фото)

Исполнительница поделилась чувственными кадрами из пляжной фотосессии.

Популярная украинская певица Тина Кароль не прекращает поражать своих поклонников новыми сексуальными снимками, на которых она позирует в нижнем белье.

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Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на котором предстала на пляже в белоснежном трикотажном наряде — мини-шортиках и топе с длинными рукавами.

Волосы исполнительницы распущены и завиты в локоны. В кадре Кароль позирует босиком. На губах — яркий блеск.

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