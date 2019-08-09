Постаревший ди Каприо отрастил животик и понежился в джакузи со своей 22-летней девушкой (фоторепортаж)

Влюбленные не скрывали своих чувств и нежно обнимались на публике.

Голливудский актер Леонардо ди Каприо известный своими романами с красотками не меньше, чем по своим успешным ролям, отдохнул бассейне вместе со своей девушкой - 22-летней падчерицей Аль Пачино Камиллой Морроне.

Папарацци удалось заснять влюбленную пару.

Влюбленные не скрывали своих чувств и нежно обнимались на публике.

Камила родилась в Аргентине, но ее родители довольно быстро перебрались в США.

Камиллу Аль Пачино воспитывал с десятилетнего возраста. Неудивительно, что сейчас Камила пробует свои силы не только в модных фотосессиях, но и на съемочной площадке.

Западные таблоиды давно намекали, что Лео строит на девушку серьезные планы и даже собирается на ней жениться. Возможно, что актеру действительно надоело одиночество, и он решил наконец-то остепениться.