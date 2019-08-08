Известный украинский певец в третий раз женится

Певец готовится к празднованию свадьбы.

Известный украинский певец Павел Зибров собирается в третий раз жениться.

Артист вместе со своей женой Мариной совсем скоро будут праздновать 25-летие в браке. По этому случаю звездная пара решила устроить третий раз свадьбу.

"Сейчас готовимся к третьей свадьбе. Кстати, наша дочь будет вести церемонию. Поэтому, готовимся с ней. А он, да - деньги дает", - рассказала Марина Зиброва в программе "Утро с Украиной".

Читайте такжеСексуальные танцы Даши Астафьевой и ковбой Зибров: в сети показали тизер комедии об украинских звездах (видео)

Как поделилась звездная пара, их свадьба состоится 25-го августа в элитном ресторане в Конче-Заспе. Кстати, свадебный наряд жена исполнителя уже выбрала - она отдала предпочтение платью от итальянского производителя.

Павел Зибров волнуется не за свадебную организацию, а даст ли согласие во время бракосочетания его невеста.

"Ты согласна выйти за меня замуж? Я боюсь того, что она ответит", - признался звезда.

Напомним, недавно Павел Зибров поделился, как отпраздновал свое 62-летие. Свой день рождения артист встретил в Киеве возле бассейна.