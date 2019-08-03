"Горячий орех": Дорофеева на яхте похвасталась аппетитными ягодицами (фото)
13:12, 03 августа 2019Звезды
718 0
Подписчики сразу же отреагировали на фото тысячами лайков и сотнями комментариев.
Дорофеева похвасталась упругими ягодицами в купальнике / фото instagram.com/nadyadorofeeva
Солистка популярной украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева взбудоражила сеть откровенным фото в купальнике.
Читайте такжеИтальянские каникулы: Дорофеева поделилась романтичными фото с мужем
Певица в своем Instagram опубликована фото, на котором она лежит в купальнике на яхте, выпятив "пятую точку".
Подписчики сразу же отреагировали на фото тысячами лайков и сотнями комментариев.
"Горячий орех", "Секси", "Пушка", "Красотка", "Ну вот, дождались, ещё одна попа, в этом сезоне попы рулят", "Персик", "Шикарная", "Богиня", - пишут под фото.
фото instagram.com/nadyadorofeeva
Как сообщал УНИАН, Дорофеева в бикини показала, как качала ягодицы и плясала на яхте.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter