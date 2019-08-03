"Горячий орех": Дорофеева на яхте похвасталась аппетитными ягодицами (фото)

Подписчики сразу же отреагировали на фото тысячами лайков и сотнями комментариев.

Солистка популярной украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева взбудоражила сеть откровенным фото в купальнике.

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Певица в своем Instagram опубликована фото, на котором она лежит в купальнике на яхте, выпятив "пятую точку".

Подписчики сразу же отреагировали на фото тысячами лайков и сотнями комментариев.

"Горячий орех", "Секси", "Пушка", "Красотка", "Ну вот, дождались, ещё одна попа, в этом сезоне попы рулят", "Персик", "Шикарная", "Богиня", - пишут под фото.

Как сообщал УНИАН, Дорофеева в бикини показала, как качала ягодицы и плясала на яхте.