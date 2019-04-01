В сеть попали снимки обнаженного "ангела" Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол (фото 18+)

В ходе одной из съемок где-то на райских островах модель застали за переодеванием.

Снимки обнаженного "ангел" Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол попали в сеть. Фотографии опубликовал портал Super. В ходе одной из съемок где-то на райских островах модель застали за переодеванием: папарацци запечатлели совершенно обнаженную Кэндис. Внимание! Следующие фото содержат кадры эротического характера и не рекомендуются к просмотру лицам до 18 лет Как сообщал УНИАН, ранее Аллу Пугачеву в молодежном образе раскритиковали в Instagram. В молодежном наряде певица пришла на показ мод, в котором участвовала ее дочка.

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