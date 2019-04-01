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В сеть попали снимки обнаженного "ангела" Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол (фото 18+)

19:15, 01 апреля 2019
Общество
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Фотографии опубликовал портал Super.

В ходе одной из съемок где-то на райских островах модель застали за переодеванием: папарацци запечатлели совершенно обнаженную Кэндис.

Внимание! Следующие фото содержат кадры эротического характера и не рекомендуются к просмотру лицам до 18 лет

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Как сообщал УНИАН, ранее Аллу Пугачеву в молодежном образе раскритиковали в Instagram. В молодежном наряде певица пришла на показ мод, в котором участвовала ее дочка.

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Теги: #модель