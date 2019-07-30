Полуголая Лобода показала фото на унитазе

Сидя на унитазе, певица рассматривает плакат с Тиллем Линдеманном.

Сбежавшая в Россию украинская певица Светлана Лобода решила поделиться с подписчиками "туалетным" фото.

В своем Instagram певица опубликовала снимок, на котором она в одном полотенце сидит на унитазе и разглядывает лежащий на полу плакат.

На плакате - солист группы Rammstein Тилль Линдеманн, с которым Лободе приписывают роман и общего ребенка.

Как сообщал УНИАН, Лобода похвасталась голыми ногами и животом в Баку.