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Полуголая Лобода показала фото на унитазе

11:01, 30 июля 2019
Звезды
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Лобода показала "туалетное" фото / фото instagram.com/lobodaofficial

В своем Instagram певица опубликовала снимок, на котором она в одном полотенце сидит на унитазе и разглядывает лежащий на полу плакат.

На плакате - солист группы Rammstein Тилль Линдеманн, с которым Лободе приписывают роман и общего ребенка.

фото instagram.com/lobodaofficial

Как сообщал УНИАН, Лобода похвасталась голыми ногами и животом в Баку.

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Теги: #Светлана Лобода