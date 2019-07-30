Полуголая Лобода показала фото на унитазе
11:01, 30 июля 2019Звезды
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Сидя на унитазе, певица рассматривает плакат с Тиллем Линдеманном.
Лобода показала "туалетное" фото / фото instagram.com/lobodaofficial
Сбежавшая в Россию украинская певица Светлана Лобода решила поделиться с подписчиками "туалетным" фото.
В своем Instagram певица опубликовала снимок, на котором она в одном полотенце сидит на унитазе и разглядывает лежащий на полу плакат.
На плакате - солист группы Rammstein Тилль Линдеманн, с которым Лободе приписывают роман и общего ребенка.
фото instagram.com/lobodaofficial
Как сообщал УНИАН, Лобода похвасталась голыми ногами и животом в Баку.
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