Лидер группы Rammstein попробовал себя в качестве пилота (видео)
15:45, 29 июля 2019Звезды
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Фанатам группы удалось рассмотреть, что скорость самолета в тот момент составляла 673 км/ч.
Лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн посидел за штурвалом самолёта на пути в РФ.
Видео, на котором певец занимает кресло второго пилота частного лайнера, опубликовано на странице Линдеманна в Instagram. Фанатам группы удалось рассмотреть, что скорость самолета в тот момент составляла 673 км/ч.
Концерты Rammstein пройдут в Москве и Санкт-Петербурге 29 июля и 2 августа соответственно.
Как сообщал УНИАН, ранее Потап и солист Rammstein встретились в Киев.
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