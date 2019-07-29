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Лидер группы Rammstein попробовал себя в качестве пилота (видео)

15:45, 29 июля 2019
Звезды
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Видео, на котором певец занимает кресло второго пилота частного лайнера, опубликовано на странице Линдеманна в Instagram. Фанатам группы удалось рассмотреть, что скорость самолета в тот момент составляла 673 км/ч.

Концерты Rammstein пройдут в Москве и Санкт-Петербурге 29 июля и 2 августа соответственно.

Как сообщал УНИАН, ранее Потап и солист Rammstein встретились в Киев.

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Теги: #Rammstein