Известная телеведущая полностью разделась и устроила фотосессию с конями (фото)
21:23, 24 июля 2019Звезды
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Подписала снимок телезвезда стихами собственного авторства. В комментариях на такой пост отреагировали неоднозначно.
Анфиса Чехова устроила обнаженную фотосессию с лошадьми / фото instagram.com/achekhova
Известная телеведущая Анфиса Чехова полностью разделась и устроила фотосессию в лесу.
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В своем Instagram ведущая опубликовала фото, на котором она абсолютно голая позирует рядом с двумя лошадьми. Подписала снимок телезвезда стихами собственного авторства.
В комментариях на такой пост отреагировали неоднозначно.
"Очередной шедевр", "Красивые стихи, красивая фигура", "Стихи из глубины души, и повернулась к нам голой ж*пой", "Вот только для этого и годна - без трусов фоткаться", "Батюшки, с голой попой самое оно обсуждать стихи из глубины души", "Шикарное фото", - пишут комментаторы.
фото instagram.com/achekhova
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