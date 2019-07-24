Известная телеведущая полностью разделась и устроила фотосессию с конями (фото)

Подписала снимок телезвезда стихами собственного авторства. В комментариях на такой пост отреагировали неоднозначно.

Известная телеведущая Анфиса Чехова полностью разделась и устроила фотосессию в лесу.

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В своем Instagram ведущая опубликовала фото, на котором она абсолютно голая позирует рядом с двумя лошадьми. Подписала снимок телезвезда стихами собственного авторства.

В комментариях на такой пост отреагировали неоднозначно.

"Очередной шедевр", "Красивые стихи, красивая фигура", "Стихи из глубины души, и повернулась к нам голой ж*пой", "Вот только для этого и годна - без трусов фоткаться", "Батюшки, с голой попой самое оно обсуждать стихи из глубины души", "Шикарное фото", - пишут комментаторы.

Как сообщал УНИАН, Тина Кароль покрасовалась в прозрачном платье-сетке на голое тело.