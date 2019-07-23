На фото Аллы Пугачевой заметили интересную деталь
05:38, 23 июля 2019Звезды
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Для образа на отдыхе исполнительница выбрала очень яркий макияж.
Артистка выглядит отдохнувшей / фото instagram.com/maxgalkinru
В фан-группе Аллы Пугачевой появилось фото, на котором она запечатлена с супругом Максимом Галкиным и, очевидно, поклонницей Ириной Чигринской, во время пикника.
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На опубликованном снимке 70-летняя артистка предстала в красном костюме с белыми лампасами. Дополнила она легкий образ черной кепкой, ярким макияжем и солнцезащитными очками.
На фото обращает на себя одна интересная деталь: Примадонна изо всех сил старается молодиться, так что кокетливо оголила плечо в кадре.
instagram.com
Ранее в сеть "слили" кадр с уставшей Аллой Пугачевой. 70-летняя артистка старается молодиться, но ей это не всегда удается.
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