цей матеріал доступний українською

На фото Аллы Пугачевой заметили интересную деталь

05:38, 23 июля 2019
Звезды
319 0
Артистка выглядит отдохнувшей / фото instagram.com/maxgalkinru

В фан-группе Аллы Пугачевой появилось фото, на котором она запечатлена с супругом Максимом Галкиным и, очевидно, поклонницей Ириной Чигринской, во время пикника.

Читайте такжеАлла Пугачева шокировала публику своим появлением в мини-шортах (фото)

На опубликованном снимке 70-летняя артистка предстала в красном костюме с белыми лампасами. Дополнила она легкий образ черной кепкой, ярким макияжем и солнцезащитными очками. 

На фото обращает на себя одна интересная деталь: Примадонна изо всех сил старается молодиться, так что кокетливо оголила плечо в кадре.

instagram.com

Ранее в сеть "слили" кадр с уставшей Аллой Пугачевой. 70-летняя артистка старается молодиться, но ей это не всегда удается.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фото#Алла Пугачева