Леся Никитюк "засветила" соблазнительное декольте и длинные ноги (фото)

На снимке телезвезда продемонстрировала стройные ножки.

Популярная украинская ведущая и самая скандальная бывшая участница шоу "Танцы со звездами" Леся Никитюк появилась в ярком летнем образе.

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В своем Instagram телезвезда опубликовала снимок, на котором она позирует в пышном коротком желтом платье из фатина. Она дополнила образ яркими красно-фиолетовыми босоножками.

"Любимая работа", - так подписала фотографию Никитюк, сделанную во время съемок шоу.

"Цыпленок", "Какое красивое платье", "Сними, не позорься", "Куколка", "Платье — туфта", "Какая яркая и солнечная", "Идеально", - мнения фанов в комментариях разделились.

Ранее сбежавшая в Россию украинская певица Ани Лорак порадовала фанов новым фото, на котором она предстала в непривычном образе.