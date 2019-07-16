Звезда "Сумерек" Кристен Стюарт обнажила грудь на пляже (фоторепортаж)
14:32, 16 июля 2019Звезды
861 0
Актриса не предполагала, что кроме друзей её грудью любуются еще и папарацци.
Кристен Стюарт отдыхает на яхте у берегов Италии / redcarpetmood
Звезда «Сумерек» Кристен Стюарт отдыхает на яхте у берегов Италии и предпочитает загорать обнаженной.
Папарацци заприметили актрису, когда она отправилась на морскую прогулку в компании своих друзей и раскрепощенных подруг. Кристен и решила немного позагарать, подставив солнышку обнаженную грудь. Правда, актриса не предполагала, что кроме друзей её грудью любуются еще и папарацци.
Как сообщал УНИАН, располневшая Beyonce пришла на премьеру фильма "Король лев" и поцеловалась с принцем Гарри.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter