цей матеріал доступний українською

Звезда "Сумерек" Кристен Стюарт обнажила грудь на пляже (фоторепортаж)

14:32, 16 июля 2019
Звезды
861 0
Кристен Стюарт отдыхает на яхте у берегов Италии / redcarpetmood

Папарацци заприметили актрису, когда она отправилась на морскую прогулку в компании своих друзей и раскрепощенных подруг. Кристен и решила немного позагарать, подставив солнышку обнаженную грудь. Правда, актриса не предполагала, что кроме друзей её грудью любуются еще и папарацци. 

Как сообщал УНИАН, располневшая Beyonce пришла на премьеру фильма "Король лев" и поцеловалась с принцем Гарри.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #актриса#Кристен Стюарт