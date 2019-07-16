Звезда "Сумерек" Кристен Стюарт обнажила грудь на пляже (фоторепортаж)

Актриса не предполагала, что кроме друзей её грудью любуются еще и папарацци.

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