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Тина Кароль позировала без бюстгальтера (фото)

14:07, 08 июля 2019
Звезды
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Кароль поражает своей красотой / instagram.com/tina_karol

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Фото она опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позирует без каблуков, чем удивила своей фанов.

"Изюминкой" образа стал бежевый топ, под которым у Тины Кароль не было бюстгальтера. Также поп-звезда выбрала юбку миди с анималистическим принтом и белые кроссовки.

Ранее популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под ником NK, похвасталась фото в купальнике и рассказала, настолько важно осуществлять свои мечты.

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Теги: #фото#Тина Кароль