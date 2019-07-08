Тина Кароль позировала без бюстгальтера (фото)
14:07, 08 июля 2019Звезды
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В кадре часть лица Кароль прикрыта распущенными волосами.
Кароль поражает своей красотой / instagram.com/tina_karol
Популярная украинская певица Тина Кароль восхитила поклонников интересным снимком, на котором она позирует в стильном наряде.
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Фото она опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позирует без каблуков, чем удивила своей фанов.
"Изюминкой" образа стал бежевый топ, под которым у Тины Кароль не было бюстгальтера. Также поп-звезда выбрала юбку миди с анималистическим принтом и белые кроссовки.
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