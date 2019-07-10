Поклонница показала фото с цветущей Аллой Пугачевой
11:19, 10 июля 2019Звезды
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Образ исполнительницы дополняют распущенные волосы и яркий макияж.
Пугачева позирует с поклонницей / instagram.com/vale_guide_cast_luxembourg
Опубликовано свежее фото с известной певицей Аллой Пугачевой, на котором она предстала в цветущем виде.
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Снимок с Примадонной на своей странице в Instagram опубликовала мама маленькой поклонницы певицы. "Просто мы сидели вместе на выступлении Московского театра оперетты, и Лиза попросила "незнакомого усатого дядю" (Игоря Николаева) сфотографировать ее с Аллой Борисовной", - говорится в ее сообщении в сети в подписи к кадру.
На фотографии Алла Борисовна прекрасно выглядит: она позирует в черной кофте с открытыми плечами, белой воздушной юбке под пояс. Образ дополняют распущенные волосы и яркий макияж.
Ранее в сеть "слили" кадр с уставшей Аллой Пугачевой. 70-летняя артистка старается молодиться, но ей это не всегда удается.
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