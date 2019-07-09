"Моложе всех": Алла Пугачева вызвала недоумение новым фото

На фото, как заметили фаны, Пугачева выглядит моложе жены Николаева.

Известная певица Алла Пугачева порадовала сеть свежим фото, на котором она позирует рядом с композитором Игорем Николаевым и его женой Юлией Проскуряковой.

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Кадр артистка разместила на своей странице в Instagram. "Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будем мы", - подписала милый снимок Примадонна.

Алла Борисовна предстала на фотографии с распущенными прямыми волосами, лучезарной улыбкой и в кофте, обнажающей ее плечи. Отметим, что звезда выглядит превосходно на свои 70 лет.

"Тот случай, когда Юля уже постарела, а Алла Борисовна все молодеет", "Юля как мимишная бабулечка", "Проскурякова как ровесница Аллы Борисовны стала", "Алла Борисовна прекраснее Юли", "Пугачева выглядит моложе, чем жена Николаева", "Алла моложе всех", - пишут в комментариях под фото.

Также кадром с Примадонной поделился на своей странице в Instagram Игорь Николаев:

Ранее в сеть "слили" кадр с уставшей Аллой Пугачевой. 70-летняя артистка старается молодиться, но ей это не всегда удается.