"Написала прощальные письма близким": Вайкуле впервые рассказала о тяжелой болезни (видео)

Лайма Вайкуле рассказала о том, как онкология изменила ее жизнь.

Латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала о борьбе с онкологией, которую у нее обнаружили в 1991 году.

О своей борьбе с раком Вайкуле рассказала в программе «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».

Так, врачи поставили певице диагноз - рак груди. У нее была последняя стадия заболевания и всего 20% шансов на выздоровление.

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Вайкуле рассказала, что несколько лет она никому не рассказывала о болезни. В это время она беспрерывно лечилась и онкология отступила.

"Говорить о том, что я победила болезнь - неправильно. Это судьба. Мне повезло. Значит, я не все сказала. Моей заслуги нет, я просто это перенесла. Стала хорошей, научилась любить других людей и все живое. Считаю, что человек живет на свете лишь для того, чтобы становиться лучше", - поделилась артистка.

Певица подчеркнула, что это были очень тяжелые времена. О диагнозе она узнала в Америке, где проходила обследования.

"При этом к смерти не могла относиться спокойно. К ней вообще невозможно привыкнуть, потому что это явление неестественное", - заключила звезда.

"Шансов выжить было настолько мало, что я даже подготовила прощальные письма всем своим близким", - рассказала она.

Также Вайкуле поделилась, что все это время ее поддерживал супруг Андрей Латковский, с которым артистка живет в фактическом браке более 40 лет. Только он знал о ее заболевании.

"Не бойся, если все безнадежно, мы просто вместе сядем в машину, разгонимся и врежемся в стену", - говорил он певице.

"Мы вдвоем перенесли это испытание. Не могу сказать, что это я победила. Считаю, что моей заслуги в этом нет никакой. Конечно, тяжелое испытание, но орден мне за это вовсе не надо", - рассказала певица.

Ранее появилась информация, что Вайкуле проведет свой фестиваль в Украине с Кикабидзе и Брегвадзе.