Искусительница Леся Никитюк позировала в одном лишь халате (фото)
08:43, 02 июля 2019Звезды
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Телеведущая держала в руке чашку кофе, что придало романтичности ее образу.
Никитюк соблазнительно позировала на террасе / instagram.com/lesia_nikituk
Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк порадовала своих фанов очередным соблазнительным фото.
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На странице в Instagram телезвезда опубликовала сексуальный снимок, на котором позирует лишь в одном халате на фоне террасы в Италии.
"Ciao Firenze! Церковь Santa Croce и Национальная библиотека прямо у меня под носом! Вид с террасы роскошного отеля", - подписала кадр ведущая.
Отметим, что на фото приковывают внимание длинные и стройные ножки Никитюк. Также в кадре она обнажила плечо таким образом, что видно, что она без бюстгальтера.
Знаменитая телеведущая держала в руке чашку кофе, что придало романтичности ее образу.
Ранее популярная украинская певица Настя Каменских поделилась со своими поклонниками игривым и одновременно сексуальным селфи.
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