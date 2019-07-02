Искусительница Леся Никитюк позировала в одном лишь халате (фото)

Телеведущая держала в руке чашку кофе, что придало романтичности ее образу.

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк порадовала своих фанов очередным соблазнительным фото.

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На странице в Instagram телезвезда опубликовала сексуальный снимок, на котором позирует лишь в одном халате на фоне террасы в Италии.

"Ciao Firenze! Церковь Santa Croce и Национальная библиотека прямо у меня под носом! Вид с террасы роскошного отеля", - подписала кадр ведущая.

Отметим, что на фото приковывают внимание длинные и стройные ножки Никитюк. Также в кадре она обнажила плечо таким образом, что видно, что она без бюстгальтера.

Знаменитая телеведущая держала в руке чашку кофе, что придало романтичности ее образу.

Ранее популярная украинская певица Настя Каменских поделилась со своими поклонниками игривым и одновременно сексуальным селфи.