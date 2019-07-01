Популярный американский рэпер совершил каминг-аут

Свое признание рэпер Lil Nas X посвятил «месяцу прайда», в рамках которого люди открыто рассказывают о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Американский рэпер Lil Nas X совершил каминг-аут у себя в Twitter. Автор и исполнитель хита Old Town Road порекомендовал поклонникам внимательнее прослушать один из его треков, в котором он уже намекал на свою гомосексуальность.

«Некоторые из вас уже знали, некоторым всем равно. Но прежде чем месяц кончится, хочу, чтобы вы переслушали c7osure», - написал он.

some of y’all already know, some of y’all don’t care, some of y’all not gone fwm no more. but before this month ends i want y’all to listen closely to c7osure. 🌈🤩✨ pic.twitter.com/O9krBLllqQ — nope (@LilNasX) 30 июня 2019 г.

Свое признание рэпер посвятил «месяцу прайда», в рамках которого люди открыто рассказывают о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Как сообщал УНИАН, 30 июня в Нью-Йорке состоялся самый большой в истории ЛГБТ-парад.