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Популярный американский рэпер совершил каминг-аут

14:52, 01 июля 2019
Звезды
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Американский рэпер Lil Nas X совершил каминг-аут у себя в Twitter. Автор и исполнитель хита Old Town Road порекомендовал поклонникам внимательнее прослушать один из его треков, в котором он уже намекал на свою гомосексуальность.

«Некоторые из вас уже знали, некоторым всем равно. Но прежде чем месяц кончится, хочу, чтобы вы переслушали c7osure», - написал он.

Свое признание рэпер посвятил «месяцу прайда», в рамках которого люди открыто рассказывают о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. 

Как сообщал УНИАН, 30 июня в Нью-Йорке состоялся самый большой в истории ЛГБТ-парад.

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Теги: #ЛГБТ#рэпер#каминг-аут