Анна Седокова ответила хейтерам на "целлюлитные" фото

Артистка рассказала, что сейчас занимается активно спортом, ходит на массаж и правильно питается.

Украинская певица и экс-участница "золотого" состава группы "ВИА Гра" Анна Седокова ответила хейтерам, критикующим ее фигуру из-за целлюлита.

На своей странице в Instagram артистка призналась: да, у нее, матери троих детей, действительно есть целлюлит, но она сейчас интенсивно занимается спортом и старается следить за питанием.

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"После рождения третьего ребенка я поправилась, и если мои объемы и мой вес меня устраивают, то совершенно предательский на моих ногах появилась этот идиотский целлюлит. Да, я написала это слово. И мне было сложно сейчас. Словно сказать - Да, я Анна Седокова и я алкоголик. Я помню, как ещё пару лет назад мой бывший муж, написал мне: "Аня, что с тобой такое, посмотри на себя". Мини я не ношу давно, потому что стесняюсь, но до безумия хочу", - призналась Седокова.

Также она рассказала, что сейчас занимается активно спортом, ходит на массаж и правильно питается.

Напомним, ранее на своей странице в Instagram Седокова опубликовала снимок, на котором она лежит на шезлонге в ярко-красном бикини, откровенно демонстрируя свою пятую точку.

Но позже появилось фоторазоблачение артистки: один из отдыхающих в том же отеле, что и Седокова, запечатлел ее со спины, где отчетливо виден целлюлит звезды.

Ранее украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова представила свой новый клип на песню "Я же мать". В кадрах можно увидеть жесткий дэнс, литры шампанского, трюки на байке и даже Седокову без трусов.