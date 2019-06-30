Антироссийские протесты в Грузии: Нино Катамадзе отказалась выступать в РФ

Певица также поддержала участников протестов в Грузии. Она присоединилась к требованиям отставки главы МВД страны Георгия Гахарии.

Грузинская певица Нино Катамадзе отказалась выступать в России на фоне антироссийских выступлений в Тбилиси. Об этом певица сообщила в Facebook.

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По ее словам, выступление на фестивале «Усадьба.Jazz» будет последним, после этого в РФ она больше не поедет.

Певица также поддержала участников протестов в Грузии. Она присоединилась к требованиям отставки главы МВД страны Георгия Гахарии.

Как сообщал УНИАН, вечером 20 июня в Тбилиси более 5 тысяч человек собрались на антироссийский митинг, чтобы выразить протест против действий депутата Госдумы РФ от КПРФ Сергея Гаврилова на открытии сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Участники акции требовали отставки министра внутренних дел, председателя парламента и главы Службы госбезопасности. Власти отказались выполнить эти требования, и ближе к полуночи участники митинга попытались прорваться в здание парламента. Полиция применила против них слезоточивый газ и резиновые пули. Позже против демонстрантов был мобилизован спецназ и задействованы водометы. В ответ участники акции бросали в правоохранителей камни и палки. Уже 21 июня полиция Тбилиси завершила операцию по разгону протестующих. По данным СМИ, в результате столкновений пострадали около 240 человек.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на своей странице в Facebook подчеркнула, что протесты, которые прошли накануне вечером возле парламента Тбилиси, организованы РФ и будут России только на пользу. 25 июня председателем парламента Грузии избрали Арчила Талаквадзе вместо Ираклия Кобахидзе, который подал в отставку 21 июня после массовой антироссийской акции и жестокого разгона демонстрантов.